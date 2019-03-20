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Викрито групу шахраїв, які “продавали” сільгосптехніку за заниженими цінам

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 березня. УНН. На Полтавщині викрито злочинну групу, яка створила десятки фіктивних фірм і під виглядом онлайн-продажу сільськогосподарської техніки, вони отримували близько мільйона гривень щомісячно. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу кіберполіції України.

Викрито групу шахраїв, які “продавали” сільгосптехніку за заниженими цінам

“Працівники Київського управління Департаменту кіберполіції та детективи поліції Полтавщини, за процесуального керівництва прокуратури Полтавської області, викрили злочинну групу, до складу якої входило семеро осіб віком від 28 до 44 років. Злочинна група діяла протягом останніх кількох років. Зловмисники на інтернет ресурсах поширювали інформацію про продаж дороговартісної сільськогосподарської техніки, ціни на яку значно занижували. Зазвичай їх клієнтами ставали приватні підприємці, які намагалися таким чином зекономити на купівлі техніки, натомість втрачали свої кошти”, — йдеться у повідомленні.

Для того, щоб приховати сліди злочину, вони використовувалися різні анонімайзери та проксі сервери розташовані у різних країнах світу. Вони також використовували різні он-лайн сервіси для обліку отриманих коштів, розподілу отриманого прибутку та фіксування інформації про майбутніх “клієнтів”, що дозволяло швидко корегувати свої дії у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

Під час обшуків і зловмисників вилучено комп’ютерну техніку, велику кількість додаткових носіїв інформації та чорнові записи учасників злочинної групи. Вилучену техніку направлено на експертизу.

Триває досудове розслідування у кримінальному провадженні розпочатому за ч. 3 ст. 190 (шахрайство) КК України. Вирішується питання щодо оголошення підозри кожному з учасників злочинної групи. Поліція встановлює осіб, які також могли стати жертвами злочинних дій шахраїв.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд Києва заарештував на 2 місяці двох осіб, які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії Tesla Motors Inc на 600 тисяч доларів.

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