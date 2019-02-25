У Києві арештували підозрюваних в організації афери з "акціями" Tesla

"За клопотанням прокуратури міста Києва Голосіївський районний суд столиці заарештував на 2 місяці двох осіб, які підозрюються в організації масштабної афери із продажу цінних паперів американської компанії Tesla Motors Inc. Задовольнивши клопотанням прокурора суд одночасно встановив підозрюваним заставу у сумі 5 млн гривень для кожного", - йдеться в повідомленні.

За даними прокуратури, підозрювані - подружня пара з Одеси - створили інтернет-сайт псевдопредставництва американської компанії Tesla Motors Inc в Україні, а також два підприємства ТОВ "Тесла Груп Україна" та ТОВ "Насдак Груп Україна", через які пропонували громадянам придбати цінні папери цієї американської корпорації. У дійсності ніяких правочинів з цінними паперами зловмисники не здійснювали, ліцензії на провадження діяльності на фондовому ринку не мали, а грошові кошти, отримані від громадян, привласнювали.

"На сьогодні до правоохоронних органів вже звернулося 20 громадян, які постраждали від цієї афери. За попередніми підрахунками, сума завданих їм збитків сягає 600 тис. доларів США", - зазначили у прокуратурі.

У відомстві додали, що слідчі продовжують шукати постраждалих внаслідок шахрайських дій.

Нагадаємо, у Києві викрили групу шахраїв, які під виглядом американської компанії Tesla Motors Inc заволодівали коштами громадян.