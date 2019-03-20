Разоблачена группа мошенников, которые "продавали" сельхозтехнику по заниженным ценам

"Работники Киевского управления Департамента киберполиции и детективы полиции Полтавской области, по процессуальному руководства прокуратуры Полтавской области, разоблачили преступную группу, в состав которой входило семь человек в возрасте от 28 до 44 лет. Преступная группа действовала в течение последних нескольких лет. Злоумышленники на интернет ресурсах распространяли информацию о продаже дорогостоящей сельскохозяйственной техники, цены на которую значительно занижали. Обычно их клиентами становились частные предприниматели, которые пытались таким образом сэкономить на покупке техники, зато теряли свои средства", - говорится в сообщении.

Для того, чтобы скрыть следы преступления, они использовались различные анонимайзеры и прокси серверы расположены в разных странах мира. Они также использовали различные онлайн сервисы для учета полученных средств, распределения полученной прибыли и фиксирования информации о будущих "клиентов", что позволяло быстро корректировать свои действия в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.

Во время обысков у злоумышленников изъято компьютерную технику, большое количество дополнительных носителей информации и черновые записи участников преступной группы. Изъятую технику направлено на экспертизу.

Продолжается досудебное расследование в уголовном производстве начатом по ч. 3 ст. 190 (мошенничество) УК Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения каждому из участников преступной группы. Полиция устанавливает лиц, которые также могли стать жертвами преступных действий мошенников.

Напомним, Голосеевский районный суд Киева арестовал на 2 месяца двух человек, которые подозреваются в организации масштабной аферы по продаже ценных бумаг американской компании Tesla Motors Inc на 600 тысяч долларов.



