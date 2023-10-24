Дикие бобры впервые за 400 лет вернулись на запад Лондона, они помогают защитить город от наводнений
Киев • УНН
КИЕВ. 24 октября. УНН. Дикие бобры вернулись в лондонский район Илинг после 400 лет отсутствия. Семья из пяти евразийских бобров - размножающаяся пара и трое их потомков - были перевезены из Шотландии и выпущены в среду на водно-болотных угодьях. Проект Ealing Beaver надеется, что бобры могут помочь уменьшить риск наводнений, а также привлечь людей к природе. Об этом пишет СNN, передает УНН.
Детали
На мероприятии присутствовал мэр Лондона Садик Хан.
«[Бобры] — это естественный способ строить плотины… помогая более широкой экосистеме», — сказал он.
На проект выделили почти 49 тысяч долларов. Район является зоной высокого риска наводнений, и это только усугубится из-за изменения климата. Бобры должны построить серию дамб через этот участок и создать водно-болотные угодья.
Дополнение
Более 400 лет назад в Великобритании на диких бобров охотились до полного вымирания ради их мяса и меха.
В последние годы они были вновь интродуцированы в Девон, юго-западная Англия, и в 2022 году они были юридически определены как охраняемый вид в Англии, что открывает путь для дальнейшего сохранения и восстановления дикой природы.
В марте 2022 года бобров выпустили в Энфилд, на севере Лондона, а в прошлом месяце было объявлено, что там родился детеныш бобра, это первое рождение бобра в Лондоне за сотни лет.
Место в Илинге будет закрыто для посещения на месяц, чтобы дать бобрам время осесть, но к концу года территория будет полностью открыта для посетителей.
«Мы являемся частью природы, мы должны жить рядом с ней», — сказал Маккормак. «Бобры являются хорошим примером экосистемных услуг, которые мы предоставляем».