Дикие бобры впервые за 400 лет вернулись на запад Лондона, они помогают защитить город от наводнений

КИЕВ. 24 октября. УНН. Дикие бобры вернулись в лондонский район Илинг после 400 лет отсутствия. Семья из пяти евразийских бобров - размножающаяся пара и трое их потомков - были перевезены из Шотландии и выпущены в среду на водно-болотных угодьях. Проект Ealing Beaver надеется, что бобры могут помочь уменьшить риск наводнений, а также привлечь людей к природе. Об этом пишет СNN, передает УНН.