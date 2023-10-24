Дикі бобри вперше за 400 років повернулися на захід Лондона, вони допоможують захистити місто від повеней
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Дикі бобри повернулися в лондонський район Ілінг після 400 років відсутності. Сім'я з п'яти євразійських бобрів - пара, що розмножується, і троє їхніх нащадків - були перевезені з Шотландії та випущені в середу на водно-болотних угіддях. Проект Ealing Beaver сподівається, що бобри можуть допомогти зменшити ризик повеней, а також залучити людей до природи. Про це пише СNN, передає УНН.
Деталі
На заході був присутній мер Лондона Садік Хан.
«[Бобри] — це природний спосіб будувати греблі… допомагаючи ширшій екосистемі», — сказав він.
На проєкт виділили майже 49 тисяч доларів. Район є зоною високого ризику повеней, і це тільки посилиться через зміну клімату. Бобри повинні побудувати серію дамб через цю ділянку та створити водно-болотні угіддя.
Доповнення
Понад 400 років тому у Великій Британії на диких бобрів полювали до повного вимирання заради їхнього м’яса та хутра.
Останніми роками їх знову інтродукували в Девон, південно-західна Англія, і в 2022 році вони були юридично визначені як охоронюваний вид в Англії, що відкриває шлях для подальшого збереження та відновлення дикої природи.
У березні 2022 року бобрів випустили в Енфілд, на півночі Лондона, а минулого місяця було оголошено, що там народилося дитинча бобра, це перше народження бобра в Лондоні за сотні років.
Місце в Ілінгу буде закрито для відвідування на місяць, щоб дати бобрам час осісти, але до кінця року територія буде повністю відкрита для відвідувачів.
«Ми є частиною природи, ми повинні жити поруч з нею», — сказав Маккормак. «Бобри є хорошим прикладом екосистемних послуг, які ми надаємо».