Дикі бобри вперше за 400 років повернулися на захід Лондона, вони допоможують захистити місто від повеней

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Дикі бобри повернулися в лондонський район Ілінг після 400 років відсутності. Сім'я з п'яти євразійських бобрів - пара, що розмножується, і троє їхніх нащадків - були перевезені з Шотландії та випущені в середу на водно-болотних угіддях. Проект Ealing Beaver сподівається, що бобри можуть допомогти зменшити ризик повеней, а також залучити людей до природи. Про це пише СNN, передає УНН.