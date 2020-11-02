"Дошла очередь и до меня": глава Ивано-Франковской ОГА рассказал об инфицировании коронавирусом

"Дошла очередь и до меня - получил положительный результат ПЦР-теста. Самочувствие удовлетворительное, лечусь дома под постоянным контролем семейного врача. В очередной раз призываю всех пользоваться средствами индивидуальной защиты и соблюдать карантинные правила. Будьте здоровы!" - написал Федорив.

Напомним, победитель на выборах мэра города Белгорода-Днестровского в Одесской области Виталий Граждан заболел коронавирусной болезнью и сейчас находится на самоизоляции.