"Дійшла черга і до мене": голова Івано-Франківської ОДА розповів про інфікування коронавірусом

"Дійшла черга і до мене": голова Івано-Франківської ОДА розповів про інфікування коронавірусом
Київ • УНН
КИЇВ. 2 листопада. УНН. Голова Івано-Франківської обласної державної адміністрації Віталій Федорів повідомив, що захворів на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил. Будьте здорові!" - написав Федорів.
Нагадаємо, переможець на виборах мера міста Білгорода-Дністровського в Одеській області Віталій Граждан захворів на коронавірус і зараз перебуває на самоізоляції.