"Дійшла черга і до мене": голова Івано-Франківської ОДА розповів про інфікування коронавірусом

"Дійшла черга і до мене - отримав позитивний результат ПЛР-тесту. Самопочуття задовільне, лікуюся дома під постійним контролем сімейного лікаря. Черговий раз закликаю всіх користуватися засобами індивідуального захисту та дотримуватися карантинних правил. Будьте здорові!" - написав Федорів.

Нагадаємо, переможець на виборах мера міста Білгорода-Дністровського в Одеській області Віталій Граждан захворів на коронавірус і зараз перебуває на самоізоляції.