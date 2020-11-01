Переможець на виборах мера Білгорода-Дністровського захворів на коронавірус
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Переможець на виборах мера міста Білгорода-Дністровського в Одеській області Віталій Граждан захворів на коронавірус і зараз перебуває на самоізоляції. Про це він написав у Facebook, передає УНН.
“30 жовтня постановою Білгород-Дністровської територіальної виборчої комісії я був визнаний обраним на посаду міського голови Білгорода-Дністровського... Згідно з законодавством України, ми вже маємо право скликати чергову сесію міськради і приводити до присяги новообраний депутатський корпус і міського голову. Але, на жаль, COVID дістався і до мене, тест показав позитивний результат”, - написав він.
За його словами, він перебуває на самоізоляції, працює на дому.
“Як тільки дозволить здоров’я, я зроблю все, щоб максимально швидко провести всі передбачені протоколом процедури і приступити до виконання своїх службових обов’язків на посаді мера міста і реалізації своєї передвиборної програми”, — додав Граждан.
Додамо, наразі на сайті ЦВК немає інформації щодо обраного на посаду міського голови у Білгород-Дністровській міській раді.
Нагадаємо, вчора, 31 жовтня, помер колишній мер міста Павлограда Дніпропетровської області.