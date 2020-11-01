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Колишній міський голова Павлограда помер від коронавірусу

Колишній міський голова Павлограда помер від коронавірусу

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня, помер колишній міський голова міста Павлограда Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міської ради.

“31 жовтня 2020 року на 64-у році життя перестало битися серце Метелиці Івана Сергійовича. Міський голова Вершина А.О., депутати міської ради, виконавчий комітет висловлюють рідним, близьким й усім, хто знав Івана Сергійовича, глибоке співчуття”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 він займав посаду Павлоградського міського голови.

За інформацією місцевих ЗМІ та у соцмережах, чоловік помер від коронавірусу. 

Нагадаємо, міський голова Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко помер від ускладнень COVID-19.

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