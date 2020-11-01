Колишній міський голова Павлограда помер від коронавірусу
Київ • УНН
КИЇВ. 1 листопада. УНН. Вчора, 31 жовтня, помер колишній міський голова міста Павлограда Дніпропетровської області. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу міської ради.
“31 жовтня 2020 року на 64-у році життя перестало битися серце Метелиці Івана Сергійовича. Міський голова Вершина А.О., депутати міської ради, виконавчий комітет висловлюють рідним, близьким й усім, хто знав Івана Сергійовича, глибоке співчуття”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що з 1994 по 2006 та з 2010 по 2015 він займав посаду Павлоградського міського голови.
За інформацією місцевих ЗМІ та у соцмережах, чоловік помер від коронавірусу.
Нагадаємо, міський голова Новгород-Сіверського, що на Чернігівщині, Олег Бондаренко помер від ускладнень COVID-19.