Бывший мэр Павлограда умер от коронавируса
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Вчера, 31 октября, скончался бывший мэр города Павлограда Днепропетровской области Иван Метелица. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу городского совета.
"31 октября 2020 года на 64-м году жизни перестало биться сердце Метелицы Ивана Сергеевича. Мэр Вершина А.А., депутаты городского совета, исполнительный комитет выражают родным, близким и всем, кто знал Ивана Сергеевича, глубокое сожаление", - говорится в сообщении.
Отмечается, что с 1994 по 2006 и с 2010 по 2015 он занимал должность Павлоградского городского головы.
По информации местных СМИ и в соцсетях, мужчина скончался от коронавируса.
Напомним, мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко умер от осложнений COVID-19.