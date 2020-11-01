Победивший на выборах мэра Белгорода-Днестровского заболел коронавирусом
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. Победивший на выборах мэра города Белгорода-Днестровского в Одесской области Виталий Граждан заболел коронавирусом и сейчас находится на самоизоляции. Об этом он написал в Facebook, передает УНН.
"30 октября постановлением Белгород-Днестровской территориальной выборной комиссии я был признан избранным на должность городского главы Белгорода-Днестровского... Согласно законодательства Украины, мы уже имеем право созывать очередную сессию горсовета и приводить к присяге новоизбранный депутатский корпус и городского голову. Но, к сожалению, COVID добрался и до меня, тест показал положительный результат“, — написал он.
По его словам, он находится на самоизоляции, работает на дому.
“Как только позволит здоровье, я сделаю все, чтобы максимально быстро провести все предусмотренные протоколом процедуры и приступить к выполнению своих служебных обязанностей на посту мэра города и реализации своей предвыборной программы”, — добавил Граждан.
Добавим, на данный момент на сайте ЦИК нет информации относительно избранного на должность городского головы в Белгород-Днестровской городской раде.
Напомним, вчера, 31 октября, скончался бывший мэр города Павлограда Днепропетровской области.