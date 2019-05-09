Деды бы поняли движение к европейскому будущему Украины - Геращенко
Киев • УНН
КИЕВ. 9 мая. УНН. Поколение наших дедов прожило очень тяжелую жизнь, однако деды бы поняли и поддержали то, что задача нынешнего поколения - примирение, уважение к памяти, тяжелый труд ради сильного и европейского будущего Украины. Об этом заявила в Facebook первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко по случаю Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне, передает УНН.
"Поколение наших дедов прожило очень тяжелую жизнь, на их долю выпали страшные испытания. Война, тоталитарные режимы, система, где жизнь и достоинство человека равнялись 0", - указала Геращенко.
Также парламентарий отметила, что "наши деды" шли на войну совсем молодыми.
"Помним. Спасибо. Никогда снова. Задача нашего поколения - примирение, изучение собственной истории, правда, выводы, уважение к памяти, тяжелый труд ради сильного и европейского будущего Украины. Деды бы это поняли и нас в том поддержали", - добавила она.
Напомним, в правительстве акцию "Бессмертный полк" назвали пропагандой Кремля.