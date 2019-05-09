Діди б зрозуміли рух до європейського майбутнього України - Геращенко

КИЇВ. 9 травня. УНН. Покоління наших дідів прожило дуже важке життя, однак діди б зрозуміли і підтримали те, що задача нинішнього покоління - примирення, повага до пам'яті, важка праця заради сильного і європейського майбутнього України. Про це заявила у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко з приводу Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає УНН.