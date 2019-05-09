Діди б зрозуміли рух до європейського майбутнього України - Геращенко
Київ • УНН
КИЇВ. 9 травня. УНН. Покоління наших дідів прожило дуже важке життя, однак діди б зрозуміли і підтримали те, що задача нинішнього покоління - примирення, повага до пам'яті, важка праця заради сильного і європейського майбутнього України. Про це заявила у Facebook перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко з приводу Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, передає УНН.
"Покоління наших дідів прожило дуже важке життя, на їх долю випали страшні випробування. Війна, тоталітарні режими, система, де життя і гідність людини вартували 0", - вказала Геращенко.
Також парламентар відзначила, що "наші діди" йшли на війну зовсім молодими.
"Пам'ятаємо. Дякуємо. Ніколи знову. Задача нашого покоління - примирення, вивчення власної історії, правда, висновки, повага до пам'яті, важка праця заради сильного і європейського майбутнього України. Діди б це зрозуміли і нас в тому підтримали", - додала вона.
Нагадаємо, в уряді акцію "Безсмертний полк" назвали пропагандою Кремля.