ГФСУ разоблачили схему по уклонению от уплаты таможенных платежей более чем 100 млн грн

"Группа злоумышленников организовала схему по уклонению от уплаты таможенных платежей, которая заключалась в оформлении импорта товаров по значительно заниженным ценам. В дальнейшем импортный НДС продавался в адрес подконтрольных транзитно-конвертационных предприятий ", - написал он.

Указано, что в состав преступной группы входило около 20 человек, которые контролировали деятельность более 30 предприятий-импортеров, транзитных и фиктивных предприятий.

Общий объем внешнеэкономических операций, проведенных злоумышленниками, составил более миллиарда гривен. Ориентировочный размер импортного налогового кредита по НДС, который был "продан" в адрес транзитно-конвертационных компаний, составил более 100 млн гривен.

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"В результате проведенных 26 обысков были изъяты наличные деньги в национальной и иностранной валюте в эквиваленте более четырех миллионов гривен, 21 банковская карточка, восемь печатей, компьютерная техника, бухгалтерские документы и черновые записи, свидетельствующие о незаконной деятельности. Кроме того, наложен арест на 13 счетов в трех банковских учреждениях ", - сообщил С.Билан.

Возбуждено уголовное производство по ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК. Следственные действия продолжаются.