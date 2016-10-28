ДФСУ викрили схему з ухилення від митних платежів на понад 100 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 28 жовтня. УНН. Служба ДФСУ припинили діяльність центру мінімізації митних платежів і транзитно-конвертаційної групи, які діяли на території Харківської та Луганської областей, про це повідомив перший заступник голови в ДФСУ Сергій Білан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Група зловмисників організувала схему з ухилення від сплати митних платежів, яка полягала в оформленні імпорту товарів за значно заниженими цінами. Надалі імпортний ПДВ продавався на адресу підконтрольних транзитно-конвертаційних підприємств,” — написав він.
Зазначено, що до складу злочинної групи входило близько 20 осіб, які контролювали діяльність понад 30 підприємств-імпортерів, транзитних та фіктивних підприємств.
Загальний обсяг зовнішньоекономічних операцій, проведених зловмисниками, склав понад мільярд гривень. Орієнтовний розмір імпортного податкового кредиту по ПДВ, який був “проданий” на адресу транзитно-конвертаційних компаній, склав понад 100 мільйонів гривень.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Викрито підприємців у Хмельницьку, котрі ухилились від податків на 1,6 млн грн
“В результаті проведених 26 обшуків були вилучені готівкові гроші в національній та іноземній валюті в еквіваленті понад чотири мільйони гривень, 21 банківська картка, вісім печаток, комп’ютерна техніка, бухгалтерські документи і чорнові записи, що свідчать про незаконну діяльність. Крім того, накладено арешт на 13 рахунків в трьох банківських установах,” — повідомив С.Білан.
Порушено кримінальне провадження за ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов’язкових платежів) КК. Слідчі дії тривають.