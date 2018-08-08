ГФС задержала экс-сотрудника таможни по подозрению в похищении арестованных товаров

"Только что сотрудники ГФС задержали известного в определенных кругах человека, бывшего работника Одесской таможни, деятельность которого связывают с контрабандой - Дениса Аминева", - написал он.

По словам Продана, Д. Аминева подозревают в причастности к похищению арестованных товаров, а именно - 37 контейнеров с нерастаможенным грузом ориентировочной стоимостью 154 млн грн., которые хранились на территории таможенного поста "Одесса-Центральный".

Напомним, правоохранители помешали незаконному экспорту более 7000 тонн пшеницы на более чем 1,2 миллиона долларов США.

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