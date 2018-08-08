ДФС затримала екс-співробітника митниці за підозрою у викраденні арештованих товарів
Київ • УНН
КИЇВ. 8 серпня. УНН. Сьогодні співробітники ДФС затримали колишнього співробітника Одеської митниці за підозрою у викраденні арештованих товарів. Про це повідомив в.о. Голови Державної фіскальної служби Мирослав Продан на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Щойно співробітники ДФС затримали відому в певних колах особу, колишнього працівника Одеської митниці, діяльність якого пов’язують із контрабандою – Дениса Амінєва", - написав він.
За словами Продана, Д. Амінєва підозрюють у причетності до викрадення арештованих товарів, а саме – 37 контейнерів із нерозмитненим вантажем орієнтовною вартістю 154 млн грн., якi зберігались на території митного посту "Одеса-Центральний".
Нагадаємо, правоохоронці завадили незаконному експорту понад 7 тисяч тонн пшениці на понад 1,2 мільйона доларів США.
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