ГФС в Киеве изъяла продукцию Apple на 4 млн грн

"В рамках расследования уголовного производства по ч.3 ст.212 УК Украины установлено, что в адрес неустановленных физических лиц в Украине международными почтовыми отправлениями с США пересылалась техника Apple. Таможенные платежи при этом не платились, что приводило к фактическому непоступлению в бюджет обязательных платежей ", - говорится в сообщении.

Как отмечается, после этого продукцию реализовывали через сеть Интернет и неспециализированные магазины розничной торговли без соответствующих документов (фискальных чеков, сертификатов и т.д.), отражение в отчетности и уплаты соответствующих налогов.

"По результатам проведенных обысков изъято 222 единицы продукции компании Apple, в т.ч. телефоны iPhone и ноутбуки, рыночная стоимость которой составляет около 4 млн грн, и 372 тыс. грн наличности, полученной от реализации незаконно ввезенной техники ", - отметили в ГФС.