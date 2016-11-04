ДФС у Києві вилучила продукцію Apple на 4 млн грн
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Співробітники податкової міліції управління ДФС у Києві вилучили незаконно ввезену продукцію Apple на близько 4 мільйони гривень. Про це УНН повідомили у прес-службі ДФС.
“В рамках розслідування кримінального провадження за ч.3 ст.212 КК України виявлено, що на адресу невстановлених фізичних осіб в Україні міжнародними поштовими відправленнями із США пересилалась техніка Apple. Митні платежі при цьому не сплачувались, що призводило до фактичного ненадходження до бюджету обов’язкових платежів”, — йдеться у повідомленні.
Як зазначається, після цього продукцію реалізовували через мережу Інтернет та неспеціалізовані магазини роздрібної торгівлі без відповідних документів (фіскальних чеків, сертифікатів, тощо), відображення у звітності та сплати відповідних податків.
“За результатами проведених обшуків вилучено 222 одиниці продукції компанії Apple, у т.ч. телефони iPhone та ноутбуки, ринкова вартість якої становить близько 4 млн грн, та 372 тис. грн готівки, отриманої від реалізації незаконно ввезеної техніки”, — наголосили у ДФС.