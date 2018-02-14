ГФС и Минфин изменят систему рисков по НДС

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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 74427 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 88985 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 91612 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 110124 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 101270 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 104950 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 111924 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117133 просмотра

Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 122920 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 134483 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

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ГФС и Минфин изменят систему рисков по НДС

ГФС и Минфин изменят систему рисков по НДС

Киев  •  УНН

 • 8759 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министерство финансов и Государственная фискальная служба согласовали изменения системы рисков по НДС, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.

"Мы представляем для публичного обсуждения наработанные решения и готовы дальше работать со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы найти общую позицию относительно принципов работы системы рисков по НДС, которая обеспечит интересы малого, среднего и крупного бизнеса и не позволит разворовывание бюджета", - отметил министр финансов А.Данилюк.

Минфин планирует продолжить обсуждение проекта и предложений к нему со всеми заинтересованными сторонами. После этого проект будет внесен на рассмотрение Кабинета министров.

Проект постановления предусматривает следующие изменения:

  • Для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных устанавливается "отсекающий критерий" 3% и порог размера поставок за месяц в размере 500 тыс. грн;
  • Ранее согласование критериев оценки продолжалось некоторое время, что позволяло некоторым плательщикам пользоваться фиктивным кредитом. Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков. Чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать на официальном сайте.
  • Для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Налоговые накладные с рисковой операцией в отношении плательщиков с положительной налоговой историей останавливаться не будут.
  • Вводится электронный реестр остановленных налоговых накладных, в котором плательщик в онлайн-режиме сможет найти информацию о рассмотрении и статусе остановленных налоговых накладных. Это решение сделает процесс прозрачным.
  • Для оперативности рассмотрения объяснений и документов предусматривается создание комиссий на региональном и центральном уровне. Принятые решения комиссий регионального и центрального уровней вступают в силу после регистрации их в электронном Реестре остановленных налоговых накладных.
  • Если решение комиссии не зарегистрированы в течение семи рабочих дней, остановленная ​​налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме.
  • Доработана форма решения об отказе в регистрации. В частности, в решении будет отмечаться четкое мотивированное основание отказа. В случае непредоставления и/или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет отмечаться конкретный документ, которого это касается.
  • Регулируется вопрос регистрации НН/РК для плательщиков, по которым до 01.12.2017 года было остановлено НН/РК и не представлены объяснения и документы.

По данным СМИ, Государственная фискальная служба подозревает производителя масла "Кернел" в махинациях с НДС.

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