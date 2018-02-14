ГФС и Минфин изменят систему рисков по НДС
Киев • УНН
КИЕВ. 14 февраля. УНН. Министерство финансов и Государственная фискальная служба согласовали изменения системы рисков по НДС, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минфина.
"Мы представляем для публичного обсуждения наработанные решения и готовы дальше работать со всеми заинтересованными сторонами для того, чтобы найти общую позицию относительно принципов работы системы рисков по НДС, которая обеспечит интересы малого, среднего и крупного бизнеса и не позволит разворовывание бюджета", - отметил министр финансов А.Данилюк.
Минфин планирует продолжить обсуждение проекта и предложений к нему со всеми заинтересованными сторонами. После этого проект будет внесен на рассмотрение Кабинета министров.
Проект постановления предусматривает следующие изменения:
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- Для уменьшения случаев остановки регистрации налоговых накладных устанавливается "отсекающий критерий" 3% и порог размера поставок за месяц в размере 500 тыс. грн;
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- Ранее согласование критериев оценки продолжалось некоторое время, что позволяло некоторым плательщикам пользоваться фиктивным кредитом. Предлагается, чтобы для оперативного реагирования ГФС устанавливала критерии оценки рисков. Чтобы обеспечить прозрачность этого процесса, ГФС должна предварительно согласовывать эти критерии с Министерством финансов и публиковать на официальном сайте.
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- Для малого и среднего бизнеса вводятся показатели положительной налоговой истории. Налоговые накладные с рисковой операцией в отношении плательщиков с положительной налоговой историей останавливаться не будут.
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- Вводится электронный реестр остановленных налоговых накладных, в котором плательщик в онлайн-режиме сможет найти информацию о рассмотрении и статусе остановленных налоговых накладных. Это решение сделает процесс прозрачным.
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- Для оперативности рассмотрения объяснений и документов предусматривается создание комиссий на региональном и центральном уровне. Принятые решения комиссий регионального и центрального уровней вступают в силу после регистрации их в электронном Реестре остановленных налоговых накладных.
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- Если решение комиссии не зарегистрированы в течение семи рабочих дней, остановленная налоговая накладная/расчет корректировки регистрируется в автоматическом режиме.
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- Доработана форма решения об отказе в регистрации. В частности, в решении будет отмечаться четкое мотивированное основание отказа. В случае непредоставления и/или предоставления документов, которые составлены с нарушением законодательства, в форме будет отмечаться конкретный документ, которого это касается.
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- Регулируется вопрос регистрации НН/РК для плательщиков, по которым до 01.12.2017 года было остановлено НН/РК и не представлены объяснения и документы.
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По данным СМИ, Государственная фискальная служба подозревает производителя масла "Кернел" в махинациях с НДС.