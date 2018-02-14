ДФС та Мінфін змінять систему ризиків з ПДВ
Київ • УНН
КИЇВ. 14 лютого. УНН. Міністерство фінансів та Державна фіскальна служба узгодили зміни системи ризиків з ПДВ, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу Мінфіну.
“Ми презентуємо для публічного обговорення напрацьовані рішення і готові далі працювати з усіма зацікавленими сторонами для того, щоб знайти спільну позицію щодо принципів роботи системи ризиків з ПДВ, яка забезпечить інтереси малого, середнього та великого бізнесу та не дозволить розкрадання бюджету”, - зазначив міністр фінансів О.Данилюк.
Мінфін планує продовжити обговорення проекту та пропозицій до нього зі всіма зацікавленими сторонами. Після цього проект буде внесено на розгляд Кабінету міністрів.
Проект постанови передбачає наступні зміни:
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- Для зменшення випадків зупинки реєстрації податкових накладних встановлюється "відсікаючий критерій" 3% та поріг обсягу постачання за місяць у розмірі 500 тис. грн;
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- Раніше узгодження критеріїв оцінки тривало деякий час, що давало змогу деяким платникам користуватися фіктивним кредитом. Пропонується, щоб для оперативного реагування ДФС встановлювала критерії оцінки ризиків. Аби забезпечити прозорість цього процесу, ДФС повинна попередньо узгоджувати ці критерії з Міністерством фінансів та публікувати на офіційному сайті.
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- Для малого та середнього бізнесу запроваджуються показники позитивної податкової історії. Податкові накладні з ризиковою операцією по платниках з позитивною податковою історією зупинятися не будуть.
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- Запроваджується електронний реєстр зупинених податкових накладних, в якому платник в онлайн-режимі зможе знайти інформацію щодо розгляду та статусу зупинених податкових накладних. Це рішення зробить процес прозорішим.
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- Для оперативності розгляду пояснень та документів передбачається створення комісій на регіональному та центральному рівні. Прийняті рішення комісій регіонального та центрального рівнів набувають чинності після реєстрації їх в електронному Реєстрі зупинених податкових накладних.
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- Якщо рішення комісій не зареєстровані протягом семи робочих днів, зупинена податкова накладна/розрахунок коригування реєструється в автоматичному режимі.
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- Допрацьована форма рішення про відмову в реєстрації. Зокрема, в рішенні буде зазначатися чітка вмотивована підстава відмови. У випадку ненадання та/або надання документів, які складені з порушенням законодавства, у формі буде зазначатися конкретний документ, якого це стосується.
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- Врегульовується питання реєстрації ПН/РК для платників, по яких до 01.12.2017 року було зупинено ПН/РК та не подано пояснень та документів.
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За даними ЗМІ, Державна фіскальна служба підозрює виробника олії “Кернел” у махінаціях з ПДВ.