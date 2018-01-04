ГФС направит 12,3 млрд грн на развитие дорожной инфраструктуры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. Государственная фискальная служба Украины направит на развитие дорожной инфраструктуры 12 млрд 312 млн грн, полученных от перевыполнения плана по таможенным поступлениям в бюджет за 2017 год, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.
“Благодаря перевыполнению ГФС индикативов по обеспечению таможенных поступлений в бюджет за 2017 год в рамках таможенного эксперимента на развитие дорожной инфраструктуры должно быть направлено 12 млрд 312 млн грн”, — сказано в сообщении.
Отмечается, что по результатам прошлого года лидерами по перечислению средств на реконструкцию дорог стали:
-
- Одесская таможня ГФС, направив 2 млрд 350 млн грн;
-
- Киевская — 1 млрд 884 млн грн;
-
- Львовская — 1 млрд 115 млн грн;
-
- Киевская городская — 1 млрд 39 млн грн;
-
- Донецкая таможня — 1 млрд 28 млн грн.
-
В ГФС добавили, что эксперимент по направлению на развитие дорог средств, поступающих благодаря перевыполнению таможнями ГФС индикативных показателей по обеспечению таможенных платежей в бюджет, продлен на 2018 год.
Напомним, премьер-министр Украины Владимир Гройсман показал, какими стали дороги в прошлом году.