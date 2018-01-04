ДФС направить 12,3 млрд грн на розвиток дорожньої інфраструктури
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Державна фіскальна служба України направить на розвиток дорожньої інфраструктури 12 млрд 312 млн грн, отриманих від перевиконання плану із митних надходжень до бюджету за 2017 рік, передає УНН з посиланням на прес-службу ДФС.
“Завдяки перевиконанню ДФС індикативів із забезпечення митних надходжень до бюджету за 2017 рік у рамках митного експерименту на розвиток дорожньої інфраструктури має бути направлено 12 млрд 312 млн грн”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що за результатами минулого року лідерами із перерахування коштів на реконструкцію доріг стали:
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- Одеська митниця ДФС, що спрямувала 2 млрд 350 млн грн.;
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- Київська — 1 млрд 884 млн грн;
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- Львівська — 1 млрд 115 млн грн;
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- Київська міська — 1 млрд 39 млн грн.;
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- Донецька митниця — 1 млрд 28 млн грн.
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У ДФС додали, що експеримент щодо направлення на розбудову доріг коштів, які надходять завдяки перевиконанню митницями ДФС індикативних показників із забезпечення митних платежів до бюджету, подовжено на 2018 рік.
Нагадаємо, прем’єр-міністр України Володимир Гройсман показав, якими стали дороги минулого року.