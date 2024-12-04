Дезинформация врага: бойцы 114-й бригады ТРО ВСУ не сдавались в плен, но враг дискредитирует сеть вбросами
Киев • УНН
Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114-й бригады ТрО. Региональное управление "Север" подтвердило, что это очередная попытка российской пропаганды.
Информация о якобы сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114-й отдельной бригады ТрО ВСУ не соответствует действительности, передает Центр противодействия дезинформации, сообщает УНН.
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Бойцы расчета БпЛА 114-й отдельной бригады ТрО ВСУ не сдавались в плен.
информация о якобы сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ не соответствует действительности.
Указанное Центру подтвердили в региональном управлении сил территориальной обороны "Север" со ссылкой на информацию от 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ.
Отмечается, что распространение сообщения о якобы "сдаче в плен бойцов" 114-й отдельной бригады ТрО ВСУ - очередная попытка российской пропаганды дискредитировать украинских защитников.
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