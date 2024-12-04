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Дезинформация врага: бойцы 114-й бригады ТРО ВСУ не сдавались в плен, но враг дискредитирует сеть вбросами

Дезинформация врага: бойцы 114-й бригады ТРО ВСУ не сдавались в плен, но враг дискредитирует сеть вбросами

Киев  •  УНН

 • 216 просмотра

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Центр противодействия дезинформации опроверг информацию о сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114-й бригады ТрО. Региональное управление "Север" подтвердило, что это очередная попытка российской пропаганды.

Информация о якобы сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114-й отдельной бригады ТрО ВСУ не соответствует действительности, передает Центр противодействия дезинформации, сообщает УНН.

детали

Бойцы расчета БпЛА 114-й отдельной бригады ТрО ВСУ не сдавались в плен. 

 информация о якобы сдаче в плен бойцов расчета БпЛА 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ не соответствует действительности.

 - говорится в сообщении.

Указанное Центру подтвердили в региональном управлении сил территориальной обороны "Север" со ссылкой на информацию от 114-й отдельной бригады ТРО ВСУ

Отмечается, что распространение сообщения о якобы "сдаче в плен бойцов" 114-й отдельной бригады ТрО ВСУ - очередная попытка российской пропаганды дискредитировать украинских защитников.

Бойцы ССО показали, как ликвидировали и взяли в плен россиян на Курщине3 дек. 2024, 08:59 • 21039 просмотров

Игорь Тележников

Игорь Тележников

Война
vooruzhennie-sili-ukrainiВооруженные силы Украины