Бойцы ССО показали, как ликвидировали и взяли в плен россиян на Курщине
Киев • УНН
Бойцы 8 полка спецназначения ССО ликвидировали 17 российских военных во время двух ночных операций в Сумской области. Еще 8 оккупантов сдались в плен после успешных действий украинских спецназовцев.
Украинские бойцы специального назначения уничтожили 17 россиян и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области рф.
Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Сил специальных операций ВС Украины.
Бойцы 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича уничтожили 17 врагов и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области рф
В одном из ночных эпизодов, воины ССО тихо пробрались прямо на вражеские позиции, уничтожили семерых русских и своими действиями заставили остальных сдаться в плен. Восемь российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд.
Во время другого успешного налета, воины ССО ночью уничтожили еще десятерых врагов. После выполнения специальных действий, группа CCO отходила без потерь.
Дополнение
1 декабря сообщалось, что Украина, вероятно, нанесла удар по скоплению российских десантников. Пока официального подтверждения этой информации нет, однако, соответствующую информацию распространяют вражеские паблики.
80 десантно-штурмовая бригада обнародовала видео-кадры , где можно услышать рассказ бойцов, бывших заключенных, подписавших контракт с ВС рф.