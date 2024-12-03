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Бойцы ССО показали, как ликвидировали и взяли в плен россиян на Курщине

Бойцы ССО показали, как ликвидировали и взяли в плен россиян на Курщине

Киев  •  УНН

 • 5777 просмотра

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Бойцы 8 полка спецназначения ССО ликвидировали 17 российских военных во время двух ночных операций в Сумской области. Еще 8 оккупантов сдались в плен после успешных действий украинских спецназовцев.

Украинские бойцы специального назначения уничтожили 17 россиян и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области рф.

Об этом УНН сообщает со ссылкой на Командование Сил специальных операций ВС Украины.

Бойцы 8 полк специального назначения ССО им. Князя Изяслава Мстиславича уничтожили 17 врагов и заставили сдаться в плен еще восьмерых во время двух успешных налетов на российских военных в Курской области рф

- говорится в подписи к видео.
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В одном из ночных эпизодов, воины ССО тихо пробрались прямо на вражеские позиции, уничтожили семерых русских и своими действиями заставили остальных сдаться в плен. Восемь российских военных выбрали жизнь и пополнили обменный фонд.

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Во время другого успешного налета, воины ССО ночью уничтожили еще десятерых врагов. После выполнения специальных действий, группа CCO отходила без потерь.

Дополнение

1 декабря сообщалось, что Украина, вероятно, нанесла удар по скоплению российских десантников. Пока официального подтверждения этой информации нет, однако, соответствующую информацию распространяют вражеские паблики.

80 десантно-штурмовая бригада обнародовала видео-кадры , где можно услышать рассказ бойцов, бывших заключенных, подписавших контракт с ВС рф. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Война
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