Дезертира приговорили к пяти годам заключения в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 4 ноября. УНН. Дезертира приговорили к пяти годам лишения свободы в Николаевской области. Об этом УНН сообщили в пресс-службе прокуратуры Южного региона Украины.
Так, солдата одной из воинских частей приговорили к пяти годам и одному месяцу заключения в Николаевской области.
Военнослужащего, призванного в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, признали виновным в дезертирстве.
Установлено, что он в июле 2015 года с целью вовсе уклониться от прохождения военной службы самовольно оставил часть и незаконно находился по месту своего жительства.
Кроме того, солдат уже дважды был осужден за кражу с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.
Мужчину признали виновным по ч.3 ст.408 (дезертирство в условиях военного положения) УК Украины и на основании ст. 71 (наказание по совокупности приговоров) УК Украины приговорили к лишению свободы на пять лет.