Дезертира приговорили к пяти годам заключения в Николаевской области

Так, солдата одной из воинских частей приговорили к пяти годам и одному месяцу заключения в Николаевской области.

Военнослужащего, призванного в ряды Вооруженных Сил Украины по мобилизации, признали виновным в дезертирстве.

Установлено, что он в июле 2015 года с целью вовсе уклониться от прохождения военной службы самовольно оставил часть и незаконно находился по месту своего жительства.

Кроме того, солдат уже дважды был осужден за кражу с освобождением от отбывания наказания с испытательным сроком.

Мужчину признали виновным по ч.3 ст.408 (дезертирство в условиях военного положения) УК Украины и на основании ст. 71 (наказание по совокупности приговоров) УК Украины приговорили к лишению свободы на пять лет.