Дезертира засудили до п'яти ркоів ув'язнення на Миколаївщині
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Дезертира засудили до п'яти років позбавлення волі на Миколаївщині. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Південного регіону України.
Так, солдата однієї з військових частин засудили до п'яти років а одного місяця ув'язнення на Миколаївщині.
Військовослужбовця, призваного до лав Збройних Сил України за мобілізацією, визнали винним у дезертирстві.
Встановлено, що він у липні 2015 року з метою зовсім ухилитися від проходження військової служби самовільно залишив частину та незаконно перебував за місцем свого проживання.
Крім того, солдат вже двічі був засуджений за крадіжку із звільненням від відбування покарання з випробувальним строком.
Чоловіка визнали винним за ч.3 ст.408 (дезертирство в умовах воєнного стану) КК України і на підставі ст. 71 (покарання за сукупністю вироків) КК України засудили до позбавлення волі на п'ять років.