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В Черниговской области к 4 годам тюрьмы осудили дезертира

В Черниговской области к 4 годам тюрьмы осудили дезертира

Киев  •  УНН

 • 13243 просмотра

КИЕВ. 11 марта. УНН. В Черниговской области осудили дезертира, который в 2015 году бежал из армии, где прослужил 3 месяца. Ему дали 4 года лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.

В января 2015 года мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Однако уже в апреле военнослужащий самовольно оставил воинскую часть и скрывался от правоохранителей.

Уже в мае 2015 беглец был задержан. 7 марта 2019 Козелецкий районный суд Черниговской области признал указанного военнослужащего виновным. За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, он был приговорен к 3 годам лишения свободы.

В прокуратуре подчеркивают, что в 2014 году мужчина был осужден за кражу и разбой к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, и суд, при определении наказания за самовольное оставление воинской части, частично присоединил неотбытую ранее часть наказания. По совокупности приговоров военнослужащему окончательно назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы.

Ранее УНН сообщал, что с начала АТО в розыске находится 4266 военных дезертиров.

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