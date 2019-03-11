В Черниговской области к 4 годам тюрьмы осудили дезертира
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. В Черниговской области осудили дезертира, который в 2015 году бежал из армии, где прослужил 3 месяца. Ему дали 4 года лишения свободы, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры.
В января 2015 года мужчина был призван на военную службу по мобилизации. Однако уже в апреле военнослужащий самовольно оставил воинскую часть и скрывался от правоохранителей.
Уже в мае 2015 беглец был задержан. 7 марта 2019 Козелецкий районный суд Черниговской области признал указанного военнослужащего виновным. За совершение преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 407 Уголовного кодекса Украины, он был приговорен к 3 годам лишения свободы.
В прокуратуре подчеркивают, что в 2014 году мужчина был осужден за кражу и разбой к 4 годам лишения свободы с испытательным сроком на 2 года, и суд, при определении наказания за самовольное оставление воинской части, частично присоединил неотбытую ранее часть наказания. По совокупности приговоров военнослужащему окончательно назначено наказание в виде 4 лет 1 месяца лишения свободы.
Ранее УНН сообщал, что с начала АТО в розыске находится 4266 военных дезертиров.