На Чернігівщині до 4 років ув'язнення засудили дезертира
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Чернігівській області засудили дезертира, який в 2015 році втік з армії, де прослужив 3 місяці. Йому дали 4 роки позбавлення волі, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу військової прокуратури.
У січні 2015 року чоловік був призваний на військову службу по мобілізації. Проте вже у квітні військовослужбовець самовільно залишив військову частину та переховувався від правоохоронців.
Вже в травні 2015 року втікач був затриманий. 7 березня 2019 року Козелецький районний суд Чернігівської області визнав вказаного військовослужбовця винним. За вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 407 Кримінального кодексу України, його засуджено до 3 років позбавлення волі.
В прокуратурі підкреслюють, що у 2014 році чоловік був засуджений за крадіжку та розбій до 4 років позбавлення волі з іспитовим строком на 2 роки, суд, при визначенні покарання за самовільне залишення військової частини, частково приєднав невідбуту раніше частину покарання. За сукупністю вироків військовослужбовцю остаточно призначене покарання у вигляді 4 років 1 місяця позбавлення волі.
Раніше УНН повідомляв, що з початку АТО у розшуку перебуває 4 266 військових дезертирів.