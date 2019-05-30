Некоторым адвокатам не сообщают, что их подзащитных вывезли за пределы оккупированного Крыма - адвокат
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В настоящее время некоторым адвокатам задержанных крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму не пришли письменные сообщения о том, что их подзащитные были вывезены за пределы оккупированного Крыма. Некоторым членам семей также не сообщают о местонахождении их близких. Об этом рассказал адвокат активиста Сейрана Муртазы, задержанного во время массовых арестов в марте 2019 года, Айдер Азаматов, передает корреспондент УНН.
"В настоящее время, официально некоторым адвокатам и членам их семей даже не пришли письменные сообщения о том, что их (подзащитные - ред.), мужья, дети, близкие были вывезены за пределы (оккупированного - ред.) Крыма", - сказал Азаматов.
По его словам, подзащитных нашли своими силами.
"К сожалению, своими силами, хотя российское законодательство предусматривает немедленное сообщение в случае, если лицо перевозится из одного СИЗО в другое, или если его вывозят за пределы одной области, территории", - отметил Азаматов.
Также фиксируются нарушения, когда при обыске не допускают адвокатов.
"Еще ни разу не было такого случая, чтобы адвокат был допущен (к обыску - ред.)", - рассказал Азаматов.
Напомним, арестованный крымскотатарский активист, фигурант "дела Хизб ут-Тахрир" Арсен Джеппаров сидит в одной камере с больными СПИДом, ВИЧ и туберкулезом.