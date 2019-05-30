Некоторым адвокатам не сообщают, что их подзащитных вывезли за пределы оккупированного Крыма - адвокат

КИЕВ. 30 мая. УНН. В настоящее время некоторым адвокатам задержанных крымскотатарских активистов в оккупированном Крыму не пришли письменные сообщения о том, что их подзащитные были вывезены за пределы оккупированного Крыма. Некоторым членам семей также не сообщают о местонахождении их близких. Об этом рассказал адвокат активиста Сейрана Муртазы, задержанного во время массовых арестов в марте 2019 года, Айдер Азаматов, передает корреспондент УНН.