Деяким адвокатам не повідомляють, що їх підзахисних вивезли за межі окупованого Криму - адвокат

КИЇВ. 30 травня. УНН. В даний час деяким адвокатам затриманих кримськотатарських активістів в окупованому Криму не прийшли письмові повідомлення про те, що їх підзахисні були вивезені за межі окупованого Криму. Деяким членам родин також не повідомляють про місцезнаходження їхніх близьких. Про це розповів адвокат активіста Сейрана Муртази, затриманого під час масових арештів у березні 2019 року, Айдер Азаматов, передає кореспондент УНН.