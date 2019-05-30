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Деяким адвокатам не повідомляють, що їх підзахисних вивезли за межі окупованого Криму - адвокат

Деяким адвокатам не повідомляють, що їх підзахисних вивезли за межі окупованого Криму - адвокат

Київ • УНН

 • 7390 перегляди

КИЇВ. 30 травня. УНН. В даний час деяким адвокатам затриманих кримськотатарських активістів в окупованому Криму не прийшли письмові повідомлення про те, що їх підзахисні були вивезені за межі окупованого Криму. Деяким членам родин також не повідомляють про місцезнаходження їхніх близьких. Про це розповів адвокат активіста Сейрана Муртази, затриманого під час масових арештів у березні 2019 року, Айдер Азаматов, передає кореспондент УНН.

"В даний час, офіційно деяким адвокатам та членам їх родин навіть не прийшли письмові повідомлення про те, що їх (підзахисні – ред.), чоловіки, діти, близькі були вивезені за межі (окупованого – ред.) Криму", - сказав Азаматов.

За його словами, підзахисних знайшли своїми силами.

"Нажаль, своїми силами, хоча російське законодавство передбачає негайне повідомлення у випадку, якщо особа перевозиться з одного СІЗО в інше, або якщо її вивозять за межі однієї області, території", - зазначив Азаматов.

Також фіксуються порушення, коли при обшуку не допускають адвокатів.

"Ще жодного разу не було такого випадку, щоб адвокат був допущений (до обшуку – ред.)", - розповів Азаматов.

Нагадаємо, заарештований кримськотатарський активіст, фігурант "справи Хізб ут-Тахрір" Арсен Джеппаров сидить в одній камері з хворими на СНІД, ВІЛ та туберкульоз.

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