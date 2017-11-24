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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 16494 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 9971 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 27425 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 41124 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 105397 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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10 марта, 15:15 • 134432 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107187 просмотра

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10 марта, 09:12 • 108643 просмотра

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Некоторые АЗС повысили стоимость бензина - мониторинг

Некоторые АЗС повысили стоимость бензина - мониторинг

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 ноября. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 24 ноября, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,55 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.

Так, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗК WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 28,55 грн. А-95 + на указанных АЗК стоит в среднем 30,75, а ДТ - в среднем 27,05 грн за литр.

В то же время, средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 26,98 грн за литр, А-95 - 27,91 грн за литр, А-95 + - 29 38 грн за литр. Средняя стоимость ДТ достигает 26,04 грн за литр.

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На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal, средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 25,62 грн за литр, А-95 - 26,10, А-95 + - 26,61 грн за литр и ДТ - 23,97 грн за литр.

Цены на сжиженный газ:

на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar, средняя стоимость автомобильного газа составляет 12,94 грн за литр;

на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,64 грн на литр;

на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,14 грн на литр.

Напомним, по данным экспертов рынка, АЗС заинтересованы в снижении цен на топливо не менее водителей.

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