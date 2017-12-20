Некоторые АЗС повысили цены на сжиженный газ - мониторинг
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. По данным мониторинга цен на топливо на украинских АЗК, по состоянию на 20 декабря, средняя стоимость бензина марки А-95 на WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 30,11 грн за литр. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные мониторинга компании WOG.
В частности, средняя цена на бензин марки А-92 на АЗС WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar составляет 29,21 грн, А-95+ на указанных АЗК стоит в среднем 31,31 грн, а дизтопливо - в среднем 27,75 грн за литр.
В то же время средняя стоимость горючего марки А-92 на таких АЗК, как Амик, TNK-BP и KLO составляет 27,91 грн за литр, А-95 - 28,78 грн за литр, А-95+ - 30,28 грн за литр. Средняя стоимость дизтоплива составляет 26,74 грн за литр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинским водителям нравится заправляться без кассира
На АЗК БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal средняя стоимость горючего марки А-92 составляет 26,31 грн за литр, А-95 - 26,81, А-95+ - 27,51 грн за литр и дизтоплива - 24,40 грн за литр.
Цены на сжиженный газ:
• на таких АЗК, как WOG, ОККО, Shell, Parallel и Socar средняя стоимость автомобильного газа составляет 13,23 грн за литр;
• на АЗС Амик, TNK-BP и KLO - 12,81 грн на литр;
• на АЗС БРСМ, Укрнафта, ANP и Marshal - 12,29 грн на литр.
Как сообщал УНН, по словам экспертов, операторы рынка топлива не заинтересованы в росте цен.