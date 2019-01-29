Девятнадцать очков Леня привели к победе "Атланты" над "Клипперс"
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Украинский легионер "Атланты Хокс" Алексей Лень провел результативное выступление в поединке регулярного чемпионата НБА с "Лос-Анджелес Клипперс", передает корреспондент УНН.
Выйдя со скамейки запасных, 5-й номер драфта 2013 года успел в первой четверти забить слэм-данк с фолом, а также отдать результативную передачу на партнера, который забил легкие очки броском под сирену. Во втором промежутке Лень забил тяжелый бросок из-под кольца, остановил блок-шотом проход соперника и реализовал два штрафных.
В течение четырех минут третьей четверти Леню удался на удивление результативный отрезок за который он набрал 9 очков. Всего за 20:51 минуты проведенных в игре на его счету 19 очков (7/11 двухочковые, 0/1 трехочковые, 5/6 штрафные), 9 подборов, 3 передачи, перехват, блок-шот и три потери.
Отметим, что "Атланта" праздновала 16-ю победу в сезоне - 123: 118 и продолжает удерживать 12 место в Восточной конференции НБА.