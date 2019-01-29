Дев'ятнадцять очок Леня призвели до перемоги "Атланти" над "Кліпперс"
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Український легіонер "Атланти Хокс" Олексій Лень провів результативний виступ у поєдинку регулярного чемпіонату НБА із "Лос-Анджелес Кліпперс", передає кореспондент УНН.
Вийшовши з лави запасних, 5-й номер драфту 2013-го року встиг в першій чверті забити слем-данк із фолом, а також віддати результативну передачу на партнера, який забив легкі очки кидком під сирену. У другому проміжку Лень забив важкий кидок з-під кільця, зупинив блок-шотом прохід суперника та реалізував два штрафні.
Протягом чотирьох хвилин третьої чверті Леню вдався напрочуд результативний відрізок за який він набрав 9 очок. Загалом за 20:51 хвилини проведених у грі на його рахунку 19 очок (7/11 двоочкові, 0/1 триочкові, 5/6 штрафні), 9 підбирань, 3 передачі, перехоплення, блок-шот і три втрати.
Відзначимо, що "Атланта" святкувала 16-ту перемогу у сезоні – 123:118 і продовжує втримувати 12 місце у Східній конференції НБА.