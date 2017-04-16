Девять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в США

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 19082 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 79331 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 140500 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 110961 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 112859 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 110119 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 102433 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106435 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103106 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 149885 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Девять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в США

Девять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в США

Киев  •  УНН

 • 11338 просмотра

КИЕВ. 16 апреля. УНН. В результате стрельбы в ночном клубе в Огайо (США) девять человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на CNN.

Полиция получила сообщение о стрельбе в клубе сегодня, 16 апреля, в 3:20 по местному времени.

По данным полиции, все девять раненых доставлены в больницы. Двое находятся в критическом состоянии, состояние остальных семи - стабильное.

Правоохранители разыскивают лиц, устроивших стрельбу.

Как сообщал УНН, в Турции три человека погибли в результате перестрелки между родственниками на одном из избирательных участков провинции Диярбакыр на почве разных политических взглядов.

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