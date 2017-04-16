Девять человек пострадали в результате стрельбы в ночном клубе в США
Киев • УНН
КИЕВ. 16 апреля. УНН. В результате стрельбы в ночном клубе в Огайо (США) девять человек получили ранения, передает УНН со ссылкой на CNN.
Полиция получила сообщение о стрельбе в клубе сегодня, 16 апреля, в 3:20 по местному времени.
По данным полиции, все девять раненых доставлены в больницы. Двое находятся в критическом состоянии, состояние остальных семи - стабильное.
Правоохранители разыскивают лиц, устроивших стрельбу.
Как сообщал УНН, в Турции три человека погибли в результате перестрелки между родственниками на одном из избирательных участков провинции Диярбакыр на почве разных политических взглядов.