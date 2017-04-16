Дев'ятеро людей постраждали внаслідок стрілянини у нічному клубі в США
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Внаслідок стрілянини в нічному клубі в Огайо (США) дев'ятеро людей отримали поранення, передає УНН з посиланням на CNN.
Поліція отримала повідомлення про стрілянину в клубі у Колумбусі у неділю о 3:20 за місцевим часом.
За даними поліції, усі дев'ятеро поранених доставлені до лікарень. Двоє перебувають у критичному стані, стан інших семи - стабільний.
Правоохоронці розшукують осіб, які влаштували стрілянину.
Як повідомляв УНН, у Туреччині троє людей загинуло внаслідок перестрілки між родичами на одній з виборчих дільниць провінції Діярбакир на ґрунті різних політичних поглядів.