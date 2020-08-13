Девять экспериментальных вакцин от СOVID-19 проходят испытания - ВООЗ
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Девять экспериментальных вакцин от СOVID-19 проходят второй или третий этап испытаний. Об этом со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения (ВООЗ) сообщает Центр новостей ООН, передает УНН.
По словам генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, миру потребуется потратить не менее 100 млрд долларов на создание и производство эффективной вакцины против коронавируса.
“Мир уже потратил триллионы на борьбу с краткосрочными последствиями пандемии. Только страны Большой двадцатки мобилизовали более 100 млрд долларов в виде бюджетных стимулирующих мер для устранения и смягчения последствий пандемии. Это более чем в 3,5 раза выше суммы, которую мир потратил на борьбу с последствиями глобального финансового кризиса”, — заявил глава ВООЗ.
Он привел оценочные данные Международного валютного фонда, согласно которым пандемия обходится мировой экономике в 375 млрд долларов в месяц. Совокупные убытки мировой экономики за два года, по этим же оценкам, превысят 12 триллионов долларов.
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Тедрос Гебрейесус напомнил, что в апреле этого года ВООЗ запустила глобальную инициативу международного сотрудничества по борьбе с пандемией.
“Всего через три месяца мы получили ощутимые результаты”, — сказал он.
По словам главы ВОЗ, на сегодняшний момент 9 экспериментальных вакцин проходят вторую или третью фазу клинических испытаний. Страны, представляющие почти 70% мирового населения, подключились к инициативе или выразили заинтересованность в своем участии.
“Это единственная глобальная платформа для обеспечения справедливого и равноправного распределения инструментов борьбы с COVID-19. Но, чтобы добиться успеха, проект нужно финансировать”, — подчеркнул глава ВООЗ.
По его словам, когда будет создана эффективная и универсальная вакцина от коронавируса, спрос на нее значительно превысит предложение.
“Если мы не избавимся от вируса в самом отдаленном регионе Земли, мы не сможем восстановить мировую экономику в целом”, — резюмировал глава ВООЗ.
Напомним, ВООЗ зафиксировала 276 000 новых случаев COVID-19 в мире в сутки. Больше всего инфицированных зарегистрировано в США — 5 094 500. Далее следуют Бразилия (3 109 630), Индия (2 396 637), Россия (907 758), ЮАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбия (410 453), Чили (378 168) и Иран (333 699).