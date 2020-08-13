Пандемия: Трампа проинформировали о создании российской вакцины против COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Президент США Дональд Трамп был проинформирован о созданной в России вакцине от нового коронавируса “Спутник V”. Об этом сообщила в четверг на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кейли Макинэни, отмечает УНН.
“Президента проинформировали об этом. Его также информируют и о прогрессе в деле разработки наших собственных вакцин”, — отметила она, отвечая на вопрос журналистов, знает ли американский лидер о российской вакцине.
“Наши вакцины в данный момент проходят тщательно проверяемую третью фазу клинических испытаний, в рамках которой тестируются 30 тыс. человек с тем, чтобы убедиться в ее абсолютной безопасности для здоровья. Таковы стандарты разработки наших американских вакцин, и это очень важно”, — добавила пресс-секретарь.
Белый дом ожидает, что одна из участвующих в испытаниях американских вакцин будет готова к применению уже к концу года.