Пандемія: Трампа проінформували про створення російської вакцини проти COVID-19

“Президента поінформували про це. Його також інформують і про прогрес у справі розробки наших власних вакцин”, — зазначила вона, відповідаючи на питання журналістів, чи знає американський лідер про російську вакцину.

“Наші вакцини в даний момент проходять третю фазу клінічних випробувань, яка ретельно перевіряється, в рамках якої тестуються 30 тис. осіб з тим, щоб переконатися в її абсолютній безпеці для здоров’я. Такі стандарти розробки наших американських вакцин, і це дуже важливо”, — додала прес-секретар.

Білий дім очікує, що одна з американських вакцин, які беруть участь у випробуваннях, буде готова до застосування вже до кінця року.