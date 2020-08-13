Пандемія: Трампа проінформували про створення російської вакцини проти COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп був проінформований про створену в Росії вакцину від нового коронавірусу “Супутник V”. Про це повідомила в четвер на брифінгу для журналістів прес-секретар Білого дому Кейлі Макінені, зазначає УНН.
“Президента поінформували про це. Його також інформують і про прогрес у справі розробки наших власних вакцин”, — зазначила вона, відповідаючи на питання журналістів, чи знає американський лідер про російську вакцину.
“Наші вакцини в даний момент проходять третю фазу клінічних випробувань, яка ретельно перевіряється, в рамках якої тестуються 30 тис. осіб з тим, щоб переконатися в її абсолютній безпеці для здоров’я. Такі стандарти розробки наших американських вакцин, і це дуже важливо”, — додала прес-секретар.
Білий дім очікує, що одна з американських вакцин, які беруть участь у випробуваннях, буде готова до застосування вже до кінця року.