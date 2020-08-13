Дев'ять експериментальних вакцин від СOVID-19 проходять випробування – ВООЗ

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, миру буде потрібно витратити не менше 100 млрд доларів на створення і виробництво ефективної вакцини проти коронавируса.

“Світ вже витратив трильйони на боротьбу з короткостроковими наслідками пандемії. Тільки країни Великої двадцятки мобілізували понад 10 трильйонів доларів у вигляді бюджетних стимулюючих заходів для усунення та пом’якшення наслідків пандемії. Це більш ніж в три з половиною рази вище суми, яку світ витратив на боротьбу з наслідками глобальної фінансової кризи”, — заявив очільник ВООЗ.

Він привів оціночні дані Міжнародного валютного фонду, згідно з якими пандемія обходиться світовій економіці в 375 млрд доларів в місяць. Сукупні збитки світової економіки за два роки, за цими ж оцінками, перевищать 12 трильйонів доларів.

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Тедрос Гебрейесус нагадав, що в квітні цього року ВООЗ запустила глобальну ініціативу міжнародного співробітництва по боротьбі з пандемією.

“Всього через три місяці ми отримали відчутні результати”, — сказав він.

За словами глави ВООЗ, на сьогоднішній момент 9 експериментальних вакцин проходять другу або третю фазу клінічних випробувань. Країни, що представляють майже 70% світового населення, підключилися до ініціативи або висловили зацікавленість в своїй участі.

“Це єдина глобальна платформа для забезпечення справедливого і рівноправного розподілу інструментів боротьби з COVID-19. Але, щоб домогтися успіху, проект потрібно фінансувати”, — підкреслив очільник ВООЗ.

За його словами, коли буде створено ефективну і універсальну вакцину від коронавірусу, попит на неї значно перевищить пропозицію.

“Якщо ми не позбудемося вірусу в найвіддаленішому регіоні Землі, ми не зможемо відновити світову економіку в цілому”, — резюмував очільник ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 276 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу. Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 5 094 500. Далі йдуть Бразилія (3 109 630), Індія (2 396 637), Росія (907 758), ПАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбія (410 453), Чилі (378 168) і Іран (333 699).