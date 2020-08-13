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Дев'ять експериментальних вакцин від СOVID-19 проходять випробування – ВООЗ

Дев'ять експериментальних вакцин від СOVID-19 проходять випробування – ВООЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 серпня. УНН. Дев’ять експериментальних вакцин від СOVID-19 проходять другий або третій етап випробувань. Про це з посиланням на Всесвітню організацію охорони здоров’я (ВООЗ) повідомляє Центр новин ООН, передає УНН.

За словами генерального директора ВООЗ Тедроса Адхана Гебрейесуса, миру буде потрібно витратити не менше 100 млрд доларів на створення і виробництво ефективної вакцини проти коронавируса.

“Світ вже витратив трильйони на боротьбу з короткостроковими наслідками пандемії. Тільки країни Великої двадцятки мобілізували понад 10 трильйонів доларів у вигляді бюджетних стимулюючих заходів для усунення та пом’якшення наслідків пандемії. Це більш ніж в три з половиною рази вище суми, яку світ витратив на боротьбу з наслідками глобальної фінансової кризи”, — заявив очільник ВООЗ.

Він привів оціночні дані Міжнародного валютного фонду, згідно з якими пандемія обходиться світовій економіці в 375 млрд доларів в місяць. Сукупні збитки світової економіки за два роки, за цими ж оцінками, перевищать 12 трильйонів доларів.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Пандемія: Трампа проінформували про створення російської вакцини проти COVID-19

Тедрос Гебрейесус нагадав, що в квітні цього року ВООЗ запустила глобальну ініціативу міжнародного співробітництва по боротьбі з пандемією.

“Всього через три місяці ми отримали відчутні результати”, — сказав він.

За словами глави ВООЗ, на сьогоднішній момент 9 експериментальних вакцин проходять другу або третю фазу клінічних випробувань. Країни, що представляють майже 70% світового населення, підключилися до ініціативи або висловили зацікавленість в своїй участі.

“Це єдина глобальна платформа для забезпечення справедливого і рівноправного розподілу інструментів боротьби з COVID-19. Але, щоб домогтися успіху, проект потрібно фінансувати”, — підкреслив очільник ВООЗ.

За його словами, коли буде створено ефективну і універсальну вакцину від коронавірусу, попит на неї значно перевищить пропозицію.

“Якщо ми не позбудемося вірусу в найвіддаленішому регіоні Землі, ми не зможемо відновити світову економіку в цілому”, — резюмував очільник ВООЗ.

Нагадаємо, ВООЗ зафіксувала 276 тисяч нових випадків COVID-19 у світі за добу. Найбільше інфікованих зареєстровано у США — 5 094 500. Далі йдуть Бразилія (3 109 630), Індія (2 396 637), Росія (907 758), ПАР (568 919), Мексика (492 522), Перу (489 680), Колумбія (410 453), Чилі (378 168) і Іран (333 699).

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