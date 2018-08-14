Deutsche Welle заявила, что во время протестов в Бухаресте пострадал ее репортер

Репортер Кристиан Стефанеску освещал акцию протеста 10 августа, когда представители румынских правоохранительных органов сначала “атаковали его вербально”, а “затем нанесли удары дубинками”. При этом корреспондент Deutsche Welle отметил, что имел при себе карточку журналиста, которую носил так, чтобы та была хорошо заметна. Он подал в прокуратуру Бухареста заявление о нанесении телесных повреждений.

Ранее представитель Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир заявил о нападении на сотрудников австрийской телерадиокомпании ORF и румынского портала HotNews.ro во время протестов в столице Румынии.

Как сообщал УНН, прокуратура Бухареста инициирует расследование относительно жестокого обращения с митингующими 10 августа и призывает пострадавших подавать жалобы. Об этом заявил первый прокурор военной прокуратуры Румынии Ионел Корбу.