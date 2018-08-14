Deutsche Welle заявила, що під час протестів в Бухаресті постраждав її репортер
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Кореспондент медіакомпанії Deutsche Welle постраждав під час висвітлення акцій протесту в Бухаресті. Про це у вівторок повідомив німецький медійний концерн, передає УНН.
Репортер Крістіан Стефанеску висвітлював акцію протесту 10 серпня, коли представники румунських правоохоронних органів спочатку “атакували його вербально”, а “потім завдали ударів кийками”. При цьому кореспондент Deutsche Welle зазначив, що мав при собі картку журналіста, яку носив так, щоб та була добре помітна. Він подав у прокуратуру Бухареста заяву про нанесення тілесних ушкоджень.
Раніше представник Організації з безпеки і співпраці в Європі з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір заявив про напад на співробітників австрійської телерадіокомпанії ORF та румунського порталу HotNews.ro під час протестів в столиці Румунії.
Як повідомляв УНН, прокуратура Бухареста ініціює розслідування щодо жорстокого поводження з мітингувальниками 10 серпня і закликає потерпілих подавати скарги. Про це заявив перший прокурор військової прокуратури Румунії Іонел Корбу.