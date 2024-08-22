Дети украинских защитников поехали на отдых в Бремен: Кипер поблагодарил партнеров за помощь

Второй год подряд дети из Одесской области имеют уникальную возможность отдыхать в живописном Свободном ганзейском городе Бремен. Путешествия стали возможными благодаря тесному сотрудничеству между Одесской областью и Бременом в рамках соглашения о межрегиональном сотрудничестве, подписанного в 2023 году. Об этом пишет глава Одесской облгосадминистрации Олег Кипер, передает УНН.

В этом году в Бремен отправились дети наших героических защитников, что позволило им на две недели отвлечься и окунуться в мирную жизнь. Они открыли для себя культуру и традиции одного из самых известных немецких городов, живя там и наслаждаясь разнообразным досугом. Во время путешествия дети посетили исторические площади и величественные архитектурные памятники, почувствовав дыхание веков. Особым моментом стал прием у Бургомистра Бремена Андреаса Бовеншульте, который поздравил детей и уделил им особое внимание. Кроме того, дети нашли новых друзей и активно изучали немецкую культуру через игры, развлечения и общение. Каждый день был полон новых знаний и увлекательных открытий - сообщил председатель ОВА.

Кипер добавил, что поездка стала возможной благодаря надежным партнерам.

«Свободный ганзейский город Бремен поддержал инициативу и организовал насыщенную программу досуга. Немецко-украинское культурное объединение Unity Centre UA позаботилось о развлечениях для детей, а программа «Europe Приют» обеспечила организационное сопровождение и логистику. Спасибо всем, кто сделал это незабываемое путешествие возможным!» - добавил Кипер.