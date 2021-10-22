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“Детективы на заказ”: как и почему НАБУ уличили в подыгрывании бизнесмену Кивану в деле Труханова

Киев • УНН

 • 38236 просмотра

Национальное антикоррупционное бюро громко объявило подозрение 16 членам так называемой организованной группы мэра Одессы Геннадия Труханова, которая якобы с ущербом для одесситов передавала и осваивала земли под застройку. Однако в юридических и экспертных кругах сразу заговорили о заказном характере этого дела. И не потому что они защищают Труханова, а потому что в деле увидели “уши” Михаила Саакашвили и бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана, конкурентные войны застройщиков и что главное, конфликт интересов у НАБУ, которым соруководит близкий к экс-президенту Грузии Гизо Углава.

“Детективы на заказ”: как и почему НАБУ уличили в подыгрывании бизнесмену Кивану в деле Труханова

На фоне закрытия дела “Роттердам+” и оправдания экс-министра инфраструктуры Владимира Омеляна у детективов НАБУ все меньше шансов восстановить свое реноме эффективных борцов с коррупцией. Пиар, который во многих случаях опережает наличие доказательной базы — бич НАБУ, который если по началу и помогал им в громких расследованиях, то сейчас, скорее, играет против них. О том, почему дело мэра Одессы Геннадия Труханова имеет все шансы повторить дело “Роттердам+”, читайте дальше в материале УНН.

О ГРУЗИНСКО-СИРИЙСКОМ АЛЬЯНСЕ

Есть версия, что дело Труханова — это попытка центральной власти наладить контакт с региональными элитами и сделать его ручным мэром, у которого на сегодняшний день нет конкурентов. Так считает и сам мэр Одессы, но добавляет, что тут не обошлось без друзей Михаила Саакашвили, которые в Одессе строят “ужасные дома” и при этом остаются неприкасаемыми для НАБУ. Труханов имеет ввиду украинского бизнесмена сирийского происхождения Аднана Кивана, который считается одним из крупнейших застройщиков Одессы ( Kadorr), и спонсором Саакашвили, который в свою очередь близкий друг первого заместителя директора НАБУ Гизо Углавы.

“В СМИ появилась информация, что материалы для НАБУ и САП в „одесском“ деле вместо государственных структур и специалистов составляет строительная компания того же Аднана Кивана Kadorr. Сформулировано это почти прилично: НАБУ и САП „пользуются услугами“ частной компании по сбору материалов дела. А то, что Kadorr как раз и является единственным крупным конкурентом компании „Будова“, менеджеры которой и фигурируют в „одесском“ деле, — это неинтересная мелочь. Ну подумаешь: государственные антикоррупционные структуры получают готовые материалы для дела на одного конкурента в исполнении сотрудников другого конкурента. И что такого? На самом деле мы все уже почти спокойно относимся, что в жесткой конкурентной борьбе бизнесмены привлекают ресурсы прокуратуры, судов, СБУ, МВД, ГБР, и САП и НАБУ тоже — просто привыкли”, — комментирует дело Труханова политолог Алексей Голобуцкий.

“Метод Кивана” он называет инновационным.

“Конкурентные разборки с прямым привлечением НАБУ и САП — это сразу удар по легитимности антикоррупционных органов (это независимое государственное подразделение или банальный инструмент в руках бизнеса?). В любом случае, в ситуации стоит разобраться и тщательно проверить: кто, кого, как и насколько законно использует в „одесском“ деле”, — подчеркнул Голобуцкий.

Схожего мнения и политолог Вадим Карасев. Он уверен, что возможное участие НАБУ в конкурентных войнах ставит под сомнения все их решения.

“Вероятно, использование коммерческих структур при подготовке материалов для обвинения и прокуратуры, это работа „по-старинке“. Но в чем тогда суть работы антикоррупционных органов, если принципы их деятельности поддаются сомнению и противоречат законности”, — указал он.

О СОМНИТЕЛЬНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ В ДЕЛЕ

Не только сам факт наличия потенциального конфликта интересов ставит под сомнение легитимность обвинения НАБУ. Дело еще и в доказательной базе, на которую опираются детективы. Таковой они считают проведенную экспертизу, которая якобы установила ущерб от деятельности “ОПГ” Труханова в размере 689 млн грн. Но есть большие вопросы к этой экспертизе.

Во-первых, она проведена частной фирмой, а не государственным учреждением. Во-вторых, эта частная фирма — ООО “Международная экспертно-правовая группа” — не имеет права делать оценку имущества и земли, что прямо указывается в ее КВЭДах. 

Другими словами, если в деле появится легитимная и авторитетная экспертиза, сделанная государственными учреждениями, частную экспертизу НАБУ могут умножить на ноль в суде, и тогда развалится вся доказательная база, как это случилось в деле “Роттердам+”. К слову, “Роттердам+” и дело Труханова расследовали одни и те же детективы НАБУ.

Добавим, что ни в НАБУ, ни в самой ООО “Международная экспертно-правовая группа” проведение экспертизы без соответствующих КВЭДов на момент выхода публикации не обьяснили.

О “НЕАДЕКВАТНЫХ” ЗАЛОГАХ

Очевидно, шаткость обвинения НАБУ усматривают и судьи ВАКС. Они отклоняют ходатайства детективов об избрании арестов и многомиллионных залогов фигурантам, сокращая их в десятки раз. Да и те остаются непосильными для них.

На сегодняшний день ни один из фигурантов не смог внести избранный им залог и рассчитывает в апелляции на уменьшение суммы. Суммы действительно космические. Например, сотруднице горсовета Инне Поповской избрали залог в 26 млн грн тогда как в ее декларации общие с мужем сбережения указаны в сумме около 150 тысяч долларов. 

“Помню, как все мы радостно встречали изменения в КПК, где в качестве новой меры пресечения был предусмотрен залог в качестве обязательной альтернативы содержанию под стражей. Это давало возможность человеку, находящемуся под подозрением, не гнить в нечеловеческих условиях ещё советских СИЗО, а, внеся залог, бороться с предъявленным обвинением на свободе. Ведь предъявленное обвинение -это ещё не доказательство вины, тем более в реалиях Украины, зачастую эти обвинения либо вообще беспочвенны, либо тяжесть „преступления“ значительно преувеличена. Сам залог должен быть соразмерным — соответствовать материальному состоянию подозреваемого и, конечно, нельзя его высчитывать, оценив, например, стоимость дома, квартиры подозреваемого, имущества его родственников, друзей. Это бред”, — комментирует ситуацию Президент союза адвокатов Тарас Ламах и называет избранные фигурантам дела Труханова залоги неадекватными.

Услышали ли судьи ВАКС “гнев” юридического сообщества или нет — неизвестно, но во всяком случае тенденции несколько поменялись. Например, бывшему директору городского департамента коммунальной собственности Алексею Спектору вчера вместо “космических” залогов избрали уже круглосуточный домашний арест. Другому чиновнику горсовета избрали меру пресечения в виде 1,5 млн грн залога.

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