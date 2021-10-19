Юрист прокомментировал дело Труханова и "неадекватные" тенденции НАБУ

Как объясняют специалисты, закон определяет предельную границу денежных залогов как меру пресечения в зависимости от тяжести преступления, и только в исключительных случаях позволяет выходить за эти пределы. НАБУ же решило, что может это делать постоянно.

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“Это абсолютная какая-то глупость. И с Трухановым так же. Они требуют максимум, но я думаю, что в основе такого преследования лежит одна идея, с моей точки зрения, если бы был криминал, то его бы довели. Они просто хотят заменить его на своего человека, более удобного”, — заявил Журавский.

Юрист допускает, что преследование Труханова со стороны НАБУ — это инструмент кадровых изменений в Одессе.

“А пока они не могут найти конкретного человека, нет человека, который мог бы иметь поддержку одесситов, он (Геннадий Труханов — ред.) же побеждает постоянно с большим отрывом, то они его пугают более послушливим. Это политическое преследование с помощью правоохранительных органов, поскольку правоохранительные органы под контролем властей”, — резюмировал Журавский.

Дополнение

Президент союза адвокатов Украины Тарас Ламах назвал залоги фигурантам по делу Труханова неадекватными и заявил, что это повод задуматься о наличии здравого смысла в НАБУ, САП и ВАКС.

В так называемом деле Труханова фигурирует в частности директор юридического департамента Одесского городского совета Инна Поповская. 12 октября Высший антикоррупционный суд применил к Поповской меру пресечения в виде залога в размере 26 млн грн.

При том, что никаких данных, которые бы указывали на наличие у неё таких состояний — нету. Вместе с мужем она задекларировала чуть меньше 150 тыс. долл., поэтому откуда она должна взять такую сумму — непонятно. Кроме того, Инна Поповская — подозреваемая по еще одному делу НАБУ и уже давно находится под залогом, который ни разу не нарушила.

Контекст

6 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении 16 лицам в незаконном завладении активами территориальной общины Одессы и легализации незаконно полученных доходов. Среди них и мэр Одессы. Им инкриминируют убытки обществу объемом 689 млн грн. Однако, как выяснилось в суде, экспертизу проводило не государственное учреждение, а частный судебный эксперт.

К теме

Незадолго до выдвижения подозрения Труханов выступил с публичной критикой застройщика Аднана Кивана и его компании Kadorr, которая намерена застроить санатории Одессы.

Кивана, в свою очередь, называли спонсором Саакашвили, когда тот был губернатором Одесской области. Из местных СМИ известно, что Саакашвили стал владельцем квартиры в одной из многоэтажек Кадорр в Одессе, землю под строительство которой выделил своим же распоряжением.

Саакашвили при этом ближайший соратник первого заместителя директора НАБУ Гизо Углава, с которым они вместе приехали в Украину из Грузии.

К слову

ВАКС оправдал экс-министра инфраструктуры Владимира Емельяна, которого НАБУ обвиняло в убытках государства.