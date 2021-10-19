Юрист прокоментував справу Труханова та "неадекватні" тенденції НАБУ

Як пояснюють фахівці, закон визначає граничну межу грошових застав як міру запобіжних заходів в залежності від тяжкості злочину, і лише у виключних випадках дозволяє виходити за ці межі. НАБУ ж вирішило, що може це робити постійно.

Цитата

“Це абсолютна якась дурня. І з Трухановим так само. Вони вимагають максимум, але я думаю, що в основі такого переслідування лежить одна ідея, з моєї точки зору, якби був кримінал, то його б довели. Вони просто хочуть замінити його на свою людину, більш зручну”, — заявив Журавський.

Юрист допускає, що переслідування Труханова з боку НАБУ — це інструмент кадрових змін в Одесі.

“А поки вони не можуть найти конкретну людину, немає людини, яка могла б мати підтримку одеситів, він (Генадій Труханов — ред.) же перемагає постійно з великим відривом, то вони його лякають більш послушливим. Це політичне переслідування за допомогою правоохоронних органів, оскільки правоохоронні органи під контролем влади”, — резюмував Журавський.

Доповнення

Президент союзу адвокатів України Тарас Ламах назвав застави фігурантам у справі Труханова неадекватними і заявив, що це привід задуматися про наявність здорового глузду у НАБУ, САП та ВАКС.

У так званій справі Труханова фігурує зокрема директор юридичного департаменту Одеської міської ради Інна Поповська. 12 жовтня Вищий антикорупційний суд застосував до Поповської запобіжний захід у вигляді застави розміром 26 млн грн.

При тому, що жодних даних, які б вказували на наявність у неї таких статків — немає. Спільно з чоловіком вона задекларувала трохи менше 150 тис. дол., тож звідки вона має взяти таку суму — незрозуміло. Окрім того, Інна Поповська — підозрювана у ще одній справі НАБУ і вже давно знаходиться під заставою, яку жодного разу не порушила.

Контекст

6 жовтня детективи НАБУ під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру 16 особам в незаконному заволодінні активами територіальної громади Одеси і легалізації незаконно отриманих доходів. Серед них і мер Одеси. Їм інкримінують збитки суспільству обсягом 689 млн грн. Однак, як з’ясувалося в суді, експертизу проводила не державна установа, а приватний судовий експерт.

До теми

Незадовго до висунення підозри Труханов виступив з публічною критикою забудовника Аднана Ківана і його компанії Kadorr, яка має намір забудувати санаторії Одеси.

Ківана, своєю чергою, називали спонсором Саакашвілі, коли той був губернатором Одеської області. З місцевих ЗМІ відомо, що Саакашвілі став власником квартири в одній з багатоповерхівок Кадорр в Одесі, землю під будівництво якої виділив своїм же розпорядженням.

Саакашвілі при цьому найближчий соратник першого заступника директора НАБУ Гізо Углави, з яким вони разом приїхали в Україну з Грузії.

До слова

ВАКС виправдав екс-міністра інфраструктури Володимира Омеляна, якого НАБУ звинувачувало у збитках держави.