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"Детективи на замовлення": як і чому НАБУ викрили у підіграванні бізнесменові Кивану в справі Труханова

Київ • УНН

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Національне антикорупційне бюро голосно оголосило підозру 16 членам так званої організованої групи мера Одеси Геннадія Труханова, яка нібито зі збитком для одеситів передавала і освоювала землі під забудову. Однак в юридичних та експертних колах відразу заговорили про замовний характер цієї справи. І не тому що вони захищають Труханова, а тому що в справі побачили "вуха" Михайла Саакашвілі і бізнесмена сирійського походження Аднана Кивана, конкурентні війни забудовників і що головне, конфлікт інтересів у НАБУ, яким співкерує близький до експрезидента Грузії Гізо Углава.

"Детективи на замовлення": як і чому НАБУ викрили у підіграванні бізнесменові Кивану в справі Труханова

На тлі закриття справи "Роттердам +" і виправдання ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна у детективів НАБУ все менше шансів відновити своє реноме ефективних борців з корупцією. Піар, який у багатьох випадках випереджає наявність доказової бази - бич НАБУ, який якщо спочатку і допомагав їм у гучних розслідуваннях, то зараз, скоріше, грає проти них. Про те, чому справа мера Одеси Геннадія Труханова має всі шанси повторити справу "Роттердам +", читайте далі в матеріалі УНН.

ПРО ГРУЗИНСЬКО-СИРІЙСЬКИЙ АЛЬЯНС

Є версія, що справа Труханова - це спроба центральної влади налагодити контакт з регіональними елітами і зробити його ручним мером, у якого на сьогодні немає конкурентів. Так вважає і сам мер Одеси, але додає, що тут не обійшлося без друзів Михайла Саакашвілі, які в Одесі будують "жахливі будинки" і при цьому залишаються недоторканними для НАБУ. Труханов має на увазі українського бізнесмена сирійського походження Аднана Кивана, який вважається одним з найбільших забудовників Одеси (Kadorr), і спонсором Саакашвілі, який, у свою чергу, близький друг першого заступника директора НАБУ Гізо Углави.

"У ЗМІ з'явилася інформація, що матеріали для НАБУ і САП в "одеській" справі замість державних структур і фахівців формує будівельна компанія того ж Аднана Кивана Kadorr. Сформульовано це майже пристойно: НАБУ і САП "користуються послугами" приватної компанії зі збору матеріалів справи. А те, що Kadorr якраз і є єдиним великим конкурентом компанії "Будова", менеджери якої і фігурують в "одеській" справі, - це нецікава дрібниця. Ну, подумаєш: державні антикорупційні структури отримують готові матеріали для справи на одного конкурента у виконанні співробітників іншого конкурента. І що такого? Насправді ми всі вже майже спокійно ставимося, що в жорсткій конкурентній боротьбі бізнесмени залучають ресурси прокуратури, судів, СБУ, МВС, ДБР, і САП і НАБУ теж - просто звикли", - коментує справу Труханова політолог Олексій Голобуцький.

"Метод Кивана" він називає інноваційним.

"Конкурентні розбірки з прямим залученням НАБУ і САП - це відразу удар по легітимності антикорупційних органів (це незалежний державний підрозділ або банальний інструмент в руках бізнесу?). У будь-якому випадку, в ситуації варто розібратися і ретельно перевірити: хто, кого, як і наскільки законно використовує в "одеській" справі", - наголосив Голобуцький.

Схожої думки і політолог Вадим Карасьов. Він упевнений, що можлива участь НАБУ в конкурентних війнах ставить під сумніви всі їх рішення.

"Ймовірно, використання комерційних структур при підготовці матеріалів для звинувачення і прокуратури, це робота "по-старому". Але в чому тоді суть роботи антикорупційних органів, якщо принципи їх діяльності піддаються сумніву і суперечать законності", - вказав він.

ПРО СУМНІВНУ ЕКСПЕРТИЗУ В СПРАВІ

Не тільки сам факт наявності потенційного конфлікту інтересів ставить під сумнів легітимність звинувачення НАБУ. Справа ще й у доказовій базі, на яку спираються детективи. Такою вони вважають проведену експертизу, яка нібито встановила збиток від діяльності "ОЗГ" Труханова в розмірі 689 млн грн. Але є великі питання до цієї експертизи.

По-перше, вона проведена приватною фірмою, а не державною установою. По-друге, ця приватна фірма - ТОВ "Міжнародна експертно-правова група" - не має права робити оцінку майна і землі, що прямо вказується в її КВЕД.

Іншими словами, якщо в справі з'явиться легітимна і авторитетна експертиза, зроблена державними установами, приватну експертизу НАБУ можуть помножити на нуль в суді, і тоді розвалиться вся доказова база, як це трапилося у справі "Роттердам +". До слова, "Роттердам +" і справу Труханова розслідували одні і ті ж детективи НАБУ.

Додамо, що ні в НАБУ, ні в самій ТОВ "Міжнародна експертно-правова група" проведення експертизи без відповідних КВЕДів на момент виходу публікації не пояснили.

ПРО "НЕАДЕКВАТНУ" ЗАСТАВУ

Очевидно, хиткість звинувачення НАБУ вбачають і судді ВАКС. Вони відхиляють клопотання детективів про обрання арештів і багатомільйонних застав фігурантам, скорочуючи їх в десятки разів. Та й ті залишаються непосильними для них.

На сьогодні жоден з фігурантів не зміг внести обрану йому заставу і розраховує в апеляції на зменшення суми. Суми справді космічні. Наприклад, співробітниці міськради Інні Поповській обрали заставу в 26 млн грн тоді як в її декларації спільні з чоловіком заощадження вказані в сумі близько 150 тисяч доларів.

"Пам'ятаю, як всі ми радісно зустрічали зміни в КПК, де в якості нового запобіжного заходу було передбачено заставу в якості обов'язкової альтернативи триманню під вартою. Це давало можливість людині, яка перебуває під підозрою, не гнити в нелюдських умовах ще радянських СІЗО, а, внісши заставу, боротися з пред'явленим обвинуваченням на свободі. Адже пред'явлене обвинувачення це ще не доказ провини, тим більше в реаліях України, часто ці звинувачення або взагалі безпідставні, або тяжкість "злочину" значно перебільшена. Сама застава має бути відповідною - відповідати матеріальному стану підозрюваного і, звичайно, не можна її вираховувати, оцінивши, наприклад, вартість будинку, квартири підозрюваного, майна його родичів, друзів. Це маячня", - коментує ситуацію Президент спілки адвокатів Тарас Ламах і називає обрані фігурантам справи Труханова застави неадекватними.

Чи почули судді ВАКС "гнів" юридичної спільноти чи ні - невідомо, але у всякому разі тенденції дещо змінилися. Наприклад, колишньому директору міського департаменту комунальної власності Олексію Спектору вчора замість "космічних" застав обрали вже цілодобовий домашній арешт. Іншому чиновнику міськради обрали запобіжний захід у вигляді 1,5 млн грн застави.

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