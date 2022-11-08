Детали иранских дронов изготовили после полномасштабного вторжения рф – ГУР

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КИЕВ. 8 ноября. УНН. Украинская военная разведка нашла информацию, которая может свидетельствовать о том, что иранские беспилотникиизготовляли и поставляли в россию после 24 февраля. Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Василий, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУР.

Цитата

“Винт беспилотника Mohajer-6 был изготовлен только в феврале этого года. Это только изготовлен. А еще потребовалось время, чтобы его доставить в российскую федерацию. То есть они были доставлены в этом году”, – рассказал Василий.

По его словам, иранский Mohajer собран из деталей, произведенных в разных странах. Большинство комплектующих из США. Также беспилотник имеет австрийский двигатель и японскую камеру.

“Никаких российских частей мы тут не отыскали. На одном элементе есть надпись и на фарсе (современный персидский язык имеет статус официального в Иране, Афганистане, Таджикистане). Камера видимого диапазона – Япония. Лазерный дальномер – китайского производства. Авиационная бомба иранского производства”, – сказал представитель ГУР.

Напомним

Украинская разведка сообщала, что иранские разведывательно-ударные беспилотники Mohajer-6 значительно проигрывают своим конкурентам по характеристикам.

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