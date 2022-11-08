Деталі іранських дронів виготовили після повномасштабного вторгнення рф – ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 8 листопада. УНН. Українська воєнна розвідка знайшла інформацію, яка може свідчити, що іранські безпілотники виготовляли і постачали в росію після 24 лютого. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міноборони України Василь, передає УНН із посиланнмя на пресслужбу ГУР.
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“Гвинт безпілотника Mohajer-6 був виготовлений тільки в лютому цього року. Це тільки виготовлений. А ще був потрібен час, щоб його доставити до російської федерації. Тобто вони були доставлені в цьому році”, – розповів Василь.
За його словами, іранський Mohajer зібраний із деталей, вироблених в різних країнах. Більшість комплектуючих зі США. Також безпілотник має австрійський двигун та японську камеру.
“Жодних російських елементів ми тут не знайшли. На одному елементі є напис і на фарсі (сучасна перська мова, має статус офіційної в Ірані, Афганістані, Таджикистані). Камера видимого діапазону – Японія. Лазерний дальномір – китайського виробництва. Авіаційна бомба іранського виробництва”, – сказав представник ГУР.
Нагадаємо
Українська розвідка повідомляла, що іранські розвідувально-ударні безпілотники Mohajer-6 значно програють своїм конкурентам за характеристиками.